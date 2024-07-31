شركات طيران أميركية وبريطانية تلغي رحلاتها لإسرائيل

أبلغت شركة "يونايتد"، التي تسيّر 14 رحلة أسبوعيا إلى تل أبيب، المسافرين بإلغاء الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة حتى 6 آب/ أغسطس.

أعلنت شركتا الطيران الأميركيتين "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، وشركة الطيران البريطانية "بريتش إيرويز"، تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.

وأبلغت شركة "يونايتد"، التي تسيّر 14 رحلة أسبوعيا إلى تل أبيب، المسافرين بإلغاء الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة حتى 6 آب/ أغسطس.

وأعلنت شركة "دلتا" إلغاء رحلاتها من نيويورك الليلة وغدا. كما وأعلنت "بريتيش إيرويز" عن إلغاء رحلاتها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ليوم غد أم للـ48 ساعة المقبلة. وستتوقف الطائرات في لارنكا، ولن تستمر إلى تل أبيب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع رفع واشنطن مستوى التحذير لمواطنيها من السفر إلى لبنان لأعلى درجة، وتدعوهم لمغادرتها.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية في ظل حالة التوتر بعد اغتيال إسرائيل للقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، والخشية الإسرائيلية من الرد الانتقامي من حزب الله.

وساعات قليلة فقط فصلت بين الاغتيالين في بيروت وطهران، حيثُ اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بصاروخ استهدفه هو وحارسه الشخصي في شقة كان فيها في العاصمة الإيرانية.

فيما لم تصدر الجبهة الداخلية الإسرائيلية أي تعليمات وتوجيهات نظرا للظرف الراهن.