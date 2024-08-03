مقتل شاب عربي من اللد في جريمة إطلاق نار بتل أبيب

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في تل أبيب عن مقتل شاب عربي من اللد، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام ولغاية الآن إلى 129 قتيلا.

قتل الشاب سامر مصراتي من مدينة اللد جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في تل أبيب؛ ليل الجمعة – السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للضحية، وأحيل بحالة حرجة إلى المستشفى بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال مضمد إن "المصاب كان على الشارع بجانب دراجة نارية وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس وعانى إصابات اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش ونقلناه إلى المستشفى بحالة حرجة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

129 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة القتلى العرب في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 129 قتيلا بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، وقد قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن.

وسجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.