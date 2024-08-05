شهيدان مع تواصل القصف في جنوب لبنان وصافرات إنذار بمنطقة نهريا

يأتي تبادل القصف، في وقت تزداد المخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل وسط توتر إقليمي.

استشهد شخصان أحدهما مسعف في كشافة الرسالة الإسلامية جراء غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، فيما دوت صافرت الإنذار عدة مرات في بلدات بالجليل الغربي ومحيط مدينة نهاريا، وذلك بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان، وفقا للجيش الإسرائيلي الذي أفاد بإصابة جنديين بجروح.

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يأتي ذلك، في وقت جددت المدفعية الإسرائيلية قصف بلدات في جنوب لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي من قصفه لبلدة عيترون، بينما استهدفت مسيرة إسرائيلية محيط الجبانة قرب الساحة في بلدة ميس الجبل.

ووسع حزب الله، دائرة هجومه على إسرائيل، عبر استهداف بلدات إسرائيلية جديدة بعشرات الصواريخ، وقال في بيان، "أدخلنا على جدول نيراننا المستوطنة الجديدة ‘بيت هلل‘، وقصفناها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

يأتي تبادل القصف، في وقت تزداد المخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل وسط توتر إقليمي.

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