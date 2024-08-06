حماس تعلن اختيار يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لهنية

يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا للشهيد إسماعيل هنية؛ وفق ما أعلنت حركة حماس مساء اليوم.

أعلنت حماس مساء اليوم، الثلاثاء، عن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي.

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وأفيد بأن اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحماس جرى بالإجماع؛ حسبما ذكر القيادي في الحركة أسامة حمدان.

وأضاف أن "التفاوض كان يدار بالقيادة والسنوار كان حاضرا دوما ولم يكن بعيدا عن المفاوضات".

وأشار حمدان إلى أنه "من المبكر الحديث عما ستؤول إليه المفاوضات، والفريق الذي تابعها خلال وجود الشهيد هنية سيتابعها خلال وجود السنوار".

وختم بالقول إن "السنوار يحظى بالقبول من الجميع في الحركة وهو محل إجماع، وهناك جملة من الترتيبات ستتم بعد أن جرى اختياره رئيسا للحركة".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت حماس مساء يوم السبت الماضي، أن قيادة الحركة باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة بعد اغتيال هنية.

وجاء في بيانها آنذاك "منذ الساعات الأولى لعملية الاغتيال الصهيونية الآثمة والإجرامية التي استهدفت رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ القائد المجاهد الشهيد إسماعيل هنية، تداعى المكتب السياسي لحركة حماس وهيئة مجلس شوراها، إلى اجتماعات عاجلة سادتها المعاني الإيمانية والأخوية".

وأضافت "بعد نقاشات معمقة اتسمت بالمسؤولية العالية، جرى التأكيد على أن الشهيد هنية ليس فقيد حركة حماس فحسب، بل هو فقيد الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وشرفائه، ولعل هذا التفاعل والتضامن الواسع في مشارق الأرض ومغاربها يدل دلالة واضحة على ذلك".

وأكدت أن "اغتيال هنية لن يزيد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إلا قوة وإصرارا على مواصلة طريقه ونهجه، وإن دماءه الطاهرة الزكية ستلهب نار المقاومة وتزيدها اشتعالا وتصاعدا".