استنفار الاستخبارات العسكرية وسلاح الجوّ الإسرائيليان: تقديرات بهجوم إيرانيّ بالأيام القريبة

بحسب ما نقل "واللا" عن مصدرين قال إنهما مُطّلعان، فإنّ التقديرات الاستخباراتية هذه أتت خلال الساعات الأخيرة؛ وأشار المصدران إلى أن طهران قد تُقدم على تنفيذ ردّها، "حتى قبل المفاوضات".

تشير التقديرات الاستخباراتيّة الإسرائيليّة، إلى أن إيران قررت مهاجمة إسرائيل، مباشرة، ردّا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران، وقد تفعل ذلك في الأيام المقبلة.

في المقابل، استنفرت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان") وسلاح الجوّ الإسرائيليّ، في ظلّ تواتُر التقديرات التي بأن هجوما إيرانيّا سيُشنّ خلال الأيام القريبة، بحسب ما أكد موقع "واللا" الإسرائيليّ، الأحد.

وبحسب ما نقل "واللا" عن مصدرين قال إنهما مُطّلعان، فإنّ التقديرات الاستخباراتية هذه أتت خلال الساعات الأخيرة؛ وأشار المصدران إلى أن طهران قد تُقدم على تنفيذ ردّها، "حتى قبل المفاوضات"، المقرّر أن تُعقَد الخميس، فيما لم يتمّ تحديد مكان انعقادها، الذي يُرجّح أن ينحصر بين الدوحة أو القاهرة.

وقال المصدران إن "هذا يُعدّ تغييرا في التقييم الذي كان خلال الأيام القليلة الماضية، الذي مفاده أن الضغوط الدولية على إيران، ستمنعتها من تنفيذ هجوم مباشر ضد إسرائيل".

وبحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيليّـ فإنه "خلال اليوم الأخير، يتشكّل تقييم في المؤسسة الأمنية الإسرائيليّة، بأن إيران تقترب من اتخاذ قرار بشأن هجوم مباشر من أراضيها باتجاه أراضي إسرائيل".

وأشارت الإذاعة إلى أنه كان يُقدَّر قبل بضعة أيام، أن الرسائل التي يتم إرسالها من المجتمع الدولي إلى إيران تساعد في تقليص خططتها (في الهجوم على إسرائيل)، ولكن في اليوم الأخير كان هناك تغيير في التقييم، ووفقا لآخر تقييم، يُتوقّع أن يقوم الإيرانيون بذلك؛ اتخاذ قرار بشن هجوم مباشر، على غرار الهجوم الذي تم تنفيذه في نيسان/ أبريل ضد إسرائيل".

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيليّ، فقد لفت مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إلى أنه "يبدو أنه لم يُتخذ قرار نهائيّ بعد، وأن القرار النهائي لا يزال في يد المرشد (الإيراني) الأعلى (علي) خامنئي".

وذكرت الإذاعة أن "التقييم الحاليّ لدى المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، يشير إلى أنه من المتوقع أن يكون الهجوم الإيرانيّ محدودا، ولن يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة".

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