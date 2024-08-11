مسؤول أمني إسرائيليّ: يمكن التوصل إلى صفقة بشأن هدنة في غزة خلال أيام... لن تكون هناك فرصة أخرى

ذكر مسؤول أمني رفيع، أن "هذه فرصة أخيرة، وها هي الآن"، مضيفا أنه "يمكن التوصّل إلى اتفاق. هذه فرصتنا الأخيرة لإعادة المختطَفين (الرهائن الإسرائيليين المحتجَزين في غزة) أحياء".

قال مسؤول أمني إسرائيليّ، إنه يمكن التوصل إلى صفقة يتمّ من خلالها التوصّل إلى هدنة في غزة، وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، خلال أيام، مشدّدا على أنه "لن تكون هناك فرصة أخرى".

جاء ذلك بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيليّ، نقلا عن المسؤول الأمنيّ الذي وصفته برفيع المستوى، بدون أن تسمّه.

كما يأتي ذلك، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية، مساء الأحد، بيانا، بشأن "البيان الثلاثي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار"، والدعوة لاستئناف المفاوضات في 15 آب/ أغسطس، في الدوحة أو القاهرة، مُطالِبة الوسطاء بتقديم خطّة لتنفيذ "ما وافقت عليه (الحركة) في 2 يوليو، بدلا من الانخراط في مفاوضات جديدة".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ ("واينت")، إلى أن "هذه فرصة نادرة وفريدة من نوعها للتوصل إلى اتفاق، وفي نافذة زمنيّة حرجة، تجعل من الممكن التوصل إلى النتيجة المرجوة لجميع الأطراف".

وفي هذا الصدّد، نقل "واينت"، عن مسؤول أمني رفيع، أن "هذه فرصة أخيرة، وها هي الآن"، مضيفا أنه "يمكن التوصّل إلى اتفاق. هذه فرصتنا الأخيرة لإعادة المختطَفين (الرهائن الإسرائيليين المحتجَزين في غزة) أحياء".

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