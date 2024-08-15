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15/08/2024 - 17:44

الشاباك يتّهم 3 أشخاص من تل السبع بالنقب بالتخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" في البلاد

الشاباك يعلن اعتقال 3 أشخاص من النقب بزعم التخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" في إسرائيل

الشاباك يتّهم 3 أشخاص من تل السبع بالنقب بالتخطيط لتنفيذ

توضيحية من الأرشيف

أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، اعتقال وتوجيه لوائح تهام بحقّ 3 أشخاص من تل السبع في النقب، بزعم التخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" في إسرائيل، في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزّة.

تفاصيل أوفى تباعا....

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