الشاباك يتّهم 3 أشخاص من تل السبع بالنقب بالتخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" في البلاد

أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، اعتقال وتوجيه لوائح تهام بحقّ 3 أشخاص من تل السبع في النقب، بزعم التخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" في إسرائيل، في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزّة.

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