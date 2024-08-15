الشاباك يتّهم 3 أشخاص من تل السبع بالنقب بالتخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" في البلاد

أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، اعتقال وتوجيه لوائح تهام بحقّ 3 أشخاص من تل السبع في النقب، بزعم التخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" في إسرائيل، في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزّة.
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الشاباك يعلن اعتقال 3 أشخاص من النقب بزعم التخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" في إسرائيل
توضيحية من الأرشيف
أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، اعتقال وتوجيه لوائح تهام بحقّ 3 أشخاص من تل السبع في النقب، بزعم التخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" في إسرائيل، في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزّة.
تفاصيل أوفى تباعا....
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