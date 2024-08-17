زلزال بقوة 7 درجات قبالة روسيا وتحذير من تسونامي

بحسب وزارة حالات الطوارئ الروسية، فإن لا مخاوف من احتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال.

ضرب زلزال بقوة 7 درجات قبالة سواحل شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا فجر الأحد، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقد أصدرت السلطات تحذيرا من تسونامي.

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وضرب الزلزال على عمق نحو 50 كلم قبالة شبه جزيرة كامشاتكا بعيد السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد نحو 90 كلم إلى الشرق من مدينة بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي.

وقالت أكاديمية العلوم الروسية، إن زلزالا بقوة 7.0 درجات ضرب قبالة ساحل منطقة كامتشاتكا في أقصى شمال شرق روسيا.

وبحسب وزارة حالات الطوارئ الروسية، فإن لا مخاوف من احتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال.