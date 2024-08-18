الشاباك يحقق في حادث انفجار عبوة ناسفة في تل أبيب: فحص للخلفية واشتباه بعملية

زعم ضابط شرطة لواء المركز أن الشخص الذي قُتل كان يحمل عبوة ناسفة، معرفة هويته ضرورية لتحديد الخلفية والدوافع إذا كانت جنائية أو قومية.

قُتل شخص يبلغ من العمر 50 عاما، مساء اليوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة قرب شاحنة مركونة على طرف طريق في تل أبيب، ولم تضّح هوية الضحية بعد، إلا أن تقارير إسرائيلية أشارت أن جهاز الأمن العام "الشاباك" مشارك بالتحقيقات حول خلفية الحادث ويوجد اشتباه أن الحدث عملية على خلفية قومية.

زعم ضابط شرطة لواء المركز أن الشخص الذي قُتل كان يحمل عبوة ناسفة، معرفة هويته ضرورية لتحديد الخلفية والدوافع إذا كانت جنائية أو قومية.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الشخص الذي قُتل كان يحمل عبوة ناسفة حاول زرعها بمكان قرب الشاحنة أو عليها فانفجرت القنبلة به، ما أدى لمقتله على الفور.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم إعلان وفاته على الفور بسبب الإصابة البالغة التي تعرض لها.

وقدّم المسعفون العلاج لمصاب آخر وصفت جراحه بالمتوسطة إثر تطاير شظايا العبوة الناسفة التي انفجرت في الشاحنة. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية شارع "بار ليف" في تل أبيب.