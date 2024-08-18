صافرات إنذار بالجليل الأعلى وسقوط صواريخ بـ"مرغليوت"

يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل في وقت تترقب فيه الأخيرة ردا على اغتيال القائد العسكري في الأول، فؤاد شكر، جراء قصف إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

دوت صافرات الإنذار، الأحد، عدة مرات في مناطق متفرقة في الجليل الأعلى والبلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان، لتحذر من إطلاق مسيرات متفجرة وصواريخ من الأراضي اللبنانية.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدة صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية سقطت في مستوطنة "مرغليوت" بإصبع الجليل، دون أن يبلغ عن إصابات بشرية أو أضرار.

يأتي ذلك مع تواصل قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في جنوب لبنان زاعما أنها تابعة لحزب الله، وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وترقب إسرائيلي لرد حزب الله المتوقع على اغتيال القيادي العسكري في الحزب، فؤاد شكر، في بيروت.