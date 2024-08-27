إصابة خطيرة لشاب سقط من علو في حيفا

من مكان الحادث في حيفا، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع نحو عشرة أمتار في مدينة حيفا، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "الساعة 08:09 ورد بلاغ على البدالة 101 التابعة لنجمة داود الحمراء في منطقة الكرمل حول سقوط شاب عن ارتفاع حوالي 10 أمتار في شارع (أبا هليل سيلفر) في حيفا".

وأضاف أن "الطاقم الطبي قدم العلاج الأولي وحوّل إلى مستشفى رمبام، الشاب البالغ من العمر 18 عاما، في حالة خطيرة، مصاب بكدمات في الأطراف".

وأعلنت الشرطة أنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.