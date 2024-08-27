شهيد ومصابون بهجوم للمستوطنين على بلدة وادي رحال قرب بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الليلة، استشهاد مواطن برصاص مستوطنين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم وإصابة ثلاثة آخرين بجراح متوسطة الخطورة.

استشهد شاب وأصيب آخرون، مساء الإثنين، في هجوم شنه المستوطنون على بلدة وادي رحال، في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا قرية وادي رحال، جنوب بيت لحم، وأطلقوا النار باتجاه منازل المواطنين.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب: "4 إصابات بالرصاص يتم التعامل معهم في الموقع"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولاحقا، أكدت وزارة الصحة "استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة جراء إطلاق مستوطنين النار عليهم في قرية وادي رحال قضاء بيت لحم".

وأوضحت الوزارة بأن المواطن خليل سالم خلاوي (40 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في القرية، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة.

وأفاد رئيس مجلس قروي وادي رحال، حمدي زيادة، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين قرب مدرسة الذكور، وأطلقوا الرصاص الحي، ما أدى لإصابة أربعة أشخاص.

وأضاف زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص المستوطنين إلى 19 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استنادا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وباستشهاد المواطن خلاوي في بيت لحم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 652 شهيدا.

يذكر أن المستوطنين نفذوا خلال النصف الأول من العام الجاري 1,334 اعتداءً في الضفة الغربية، تسببت باستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل.

ومساء الإثنين، تجمع عدد من المستوطنين بالقرب من بلدة تقوع، جنوبي الضفة، وأغلقوا المدخل الغربي للبلدة، والشارع الرئيس، وهاجموا مركبات المواطنين".

وشرقي الضفة، هاجم المستوطنون بالحجارة عائلة مكونة من 5 أفراد أثناء تواجدهم عند مجرى نبع العوجا (شمالي محافظة أريحا)، وأطلقوا صوبهم الكلاب، قبل أن يستولوا على أغراض كانت بحوزتهم.