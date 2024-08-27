جنوب لبنان: صافرات إنذار بالجليل الأعلى وقصف على النبطية

ينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والقذائف الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، الثلاثاء، إطلاق النار، إذ قصفت المسيرات والمدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان، فيما استهدف حزب الله مواقع وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

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ودوت صفارات الإنذار، في كيبوتس المنارة في الجليل الأعلى، وذلك خشية سقوط صواريخ ومسيرات متفجرة أطلقت من لبنان.

وأطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا لم ينفجر باتجاه موقع بمدينة النبطية جنوب لبنان، على ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والقذائف الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.