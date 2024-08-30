إصابة 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمستوطنة شمال الخليل واستشهاد المنفذ

أصيب إسرائيليان، على الأقل، بجراح بعملية إطلاق نار في مستوطنة "كرمي تسور" شمال مدينة الخليل؛ عند انتصاف ليل الجمعة – السبت، فيما أعلن عن استشهاد المنفذ في المكان.

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وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن منفذ العملية وصل إلى مدخل مستوطنة "كرمي تسور" وحاول دهس عناصر أمن واختراق الحاجز في المكان، ثم أطلق النار نحوهم وأصاب اثنان بجروح.

وبعد ذلك، أبلغ عن انفجار بسيارة في محطة وقود قرب مكان العملية وإصابة إسرائيليينْ آخرين، وتشير تقديرات جيش الاحتلال إلى أن الحديث عن محاولة تنفيذ عملية باءت بالفشل.

وأورد موقع "واينت" عن تقديرات جيش الاحتلال، أنه عندما لاحظ المنفذ "اشتعال النيران بالسيارة خرج منها لمهاجمة عمال في محطة الوقود، وقد قتل جراء الانفجار أو بنيران قوات الأمن التي تواجدت في المكان".

ورجحت التقديرات الإسرائيلية أن تفجير السيارة في محطة الوقود كان لاستدراج قوات الأمن إلى المكان.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال، أن "مشتبها فتح النار داخل بلدة ’كرمي تسور’ بمنطقة عتصيون، حيث تم تحييد مشتبه في المنطقة. الحدث لا يزال مستمرا".

يتبع...