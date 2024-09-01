إلغاء مباراة اتحاد أبناء سخنين بعد اعتداء عنصري على جماهيره ورفض لاعبيه بدء المباراة

هاجمت جماهير فريق "هبوعيل بئر السبع"، مساء اليوم الأحد، قبل بدء المباراة، جماهير اتحاد أبناء سخنين، بذريعة أنهم "شوّشوا" على النشيد الوطني الإسرائيلي.

واندفع العشرات من جماهير الفريق الإسرائيلي على أرضية الملعب متجهين نحو جماهير الاتحاد بآلات حادة وهراوات بهدف الاعتداء، فاقتحمت الشرطة أرضية الملعب للتفريق بين المعتدين وبين جماهير اتحاد أبناء سخنين.

ورفض لاعبو اتحاد أبناء سخنين بدء المباراة احتجاجا على الاعتداء الذي نفذه مشجعو فريق "هبوعيل بئر السبع".

وهتف جماهير الفريق الإسرائيلي هتافات عنصرية مثل؛ "الموت للعرب"، و"اعطوا الجيش الفرصة لينتصر"، وهتافات أخرى من الكلام العنصري والشتائم مثل؛ "لتحترق قراكم".

واعتُقل عشرة مشاركين في الاعتداء، لم تذكر التقارير إن كان من بين المعتقلين أيضا من جماهير اتحاد أبناء سخنين.

في أعقاب هذا الاعتداء، أمر رئيس إدارة فريق الاتحاد، محمد أبو يونس، لاعبي وطاقم الفريق بالنزول من أرضية الملعب إلى غرفة الملابس، ولم يشارك الفريق في اللعب، ما دفع الحكم لأخذ قرار إلغاء المباراة، وإحالة المسألة لمحكمة الاتحاد العام لكرة القدم.