الخليل: 3 قتلى من شرطة الاحتلال في عملية إطلاق النار قرب حاجز ترقوميا

بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على عدة مركبات، بما في ذلك سيارة شرطة وحافلة، وأصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة، حيث أعلن لاحقا عن مقتلهم وهم من عناصر الشرطة والأمن، فيما انسحب المسلحون من المكان.

قتل 3 عناصر من الشرطة والأمن من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك جراء عملية إطلاق نار قرب حاجز ترقوميا غرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت طواقم إسعاف إسرائيلية صباح اليوم الأحد.

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وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على عدة مركبات، بما في ذلك سيارة شرطة وحافلة، وأصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة، حيث أعلن لاحقا عن مقتلهم وهم من عناصر الشرطة والأمن، فيما انسحب المسلحون من المكان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القتلى هما اثنين من عناصر شرطة الاحتلال وعنصر ثالث من أجهزة الأمن.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب عن بلاغ عن عملية إطلاق نار قرب ترقوميا، وإن الجيش استنفرت قواته في المنطقة وشرع بأعمال تفتيش عن المركبة التي انسحبت من مكان عملية إطلاق النار.

وشهدت منطقة عملية إطلاق النار حالة من الاستنفار الأمني، حيث دفع جيش الاحتلال بقوات كبيرة إلى موقع عملية إطلاق النار، ونصب الحواجز وشرع بمطاردة المركبة التي نفذ منها إطلاق النار وانسحبت من المكان.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة إذنا شمال غرب الخليل، وذلك بعد عملية إطلاق النار وانسحاب المنفذين، حيث ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أنه تم فرض طوق أمني على بلدة إذنا.

وأطلق الاحتلال طائرات استطلاع في سماء بلدة ترقوميا والمناطق المحيطة بها شمال غرب الخليل في إطار البحث عن منفذي عملية إطلاق النار.

وجاء في بيان صادر عن حركة الأحرار: "نبارك عملية الخليل البطولية وهذه الوتيرة المتسارعة والمتصاعدة في العمل المقاوم، والتي تؤكد على صلابته ووجوده واستمرار تطوره في الضفة المحتلة"، بحسب ما جاء في البيان.

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