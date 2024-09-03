الفريديس: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في الفريديس عن إصابة شاب (19 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، يبلغ 19 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة الفريديس؛ مساء الثلاثاء.

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ونقل المصاب إلى عيادة محلية في البلدة، وهناك قدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب الذي عانى إصابات اخترقت جسده.

وقال مضمدان من الطاقم الطبي، إن "المصاب نقل إلينا وهو يعاني من إصابات خطيرة في جسده، وقد كان بوعيه وعلى الفور أدخلناه لسيارة العلاج المكثف وقدمنا له علاجات منقذة للحياة وقد وصفت حالته بالخطيرة والمستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.