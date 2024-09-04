إردوغان يستقبل السيسي بأنقرة بأول زيارة منذ 2014

قال السيسي في بيانه "زيارتي اليوم إلى أنقرة ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا".

صدر بيان عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وأعرب فيه عن سعادته البالغة بالزيارة الأولى للجمهورية التركية ولقائه مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وقال السيسي في بيانه "زيارتي اليوم إلى أنقرة ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا".

وكانت قد أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن السيسي، سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا، الأربعاء، تلبية لدعوة من نظريه التركي إردوغان.

وذكرت دائرة الاتصال في بيان نشرته أمس، الثلاثاء، أن إردوغان والسيسي سيترأسان على هامش الزيارة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى الذي أعيدت هيكلته وفقًا لإعلان مشترك، جرى التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة في 14 شباط/ فبراير 2024.

وأوضح البيان أن اجتماع المجلس سيستعرض العلاقات التركية المصرية من كافة الجوانب، وسيناقش الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في المستقبل بهدف مواصلة تطوير التعاون الثنائي.

ومن المنتظر - وفقا للبيان- أن يتبادل الجانبان خلال المحادثات وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، لاسيما الحرب الإسرائيلية على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويُتوقع أن يشهد الاجتماع مراسم توقيع على بعض الوثائق التي تهدف إلى تعزيز أسس العلاقات بين البلدين.