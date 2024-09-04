إصابتان خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار بشفاعمرو

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفاعمرو، صباح اليوم الأربعاء، عن إصابة شخصين بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة.

من مكان الجريمة في شفاعمرو، اليوم

أصيب شخص (40 عاما) وآخر (60 عاما) من مدينة شفاعمرو بجروح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 09:33 وصل بلاغ على مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل حول حادثة عنف في محل تجاري بشفاعمرو. قدم مسعفون ومضمدون من نجمة داود الحمراء العلاج الطبي ونقلوا إلى مستشفى رمبام، رجلا يبلغ من العمر 60 عامًا في حالة متوسطة ويعاني من إصابات نافذة. بالإضافة إلى ذلك، تم إجلاء رجل يبلغ من العمر 40 عامًا في حالة خطيرة مصابًا بجروح نافذة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.