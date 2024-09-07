حزب الله يعلن استهداف قاعدة جبل نيرين.. سقوط 30 صاروخا بالجليل

أشار جيش الاحتلال إلى أنه "رصد سقوط 30 صاروخا أُطلق من لبنان، لكن هذه الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة في الجليل الأعلى". وأضاف الجيش أن "صافرات الإنذار دوت في عدة مواقع بالجليل الغربي، إلا أن هذا التهديد تبين لاحقا أنه

أطلق حزب الله صليات من صواريخ الكاتيوشا، صباح اليوم السبت، نحو قاعدة جبل نيريا وتضم هذه القاعدة حاليا قوات من لواء غولاني، وفقا لبيان الحزب.

ومن جانبه، أشار جيش الاحتلال إلى أنه "رصد سقوط 30 صاروخا أُطلق من لبنان، لكن هذه الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة في الجليل الأعلى". وأضاف الجيش أن "صافرات الإنذار دوت في عدة مواقع بالجليل الغربي، إلا أن هذا التهديد تبين لاحقا أنه تشخيص خاطئ".

ويتواصل التصعيد على جبهة الإسناد اللبنانية، وآخره كان أمس الجمعة، حيث هاجم طيران الاحتلال مواقع قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مستهدفا منصات إطلاق قذائف وبنى تحتية عسكرية ومستودعات أسلحة.