الأردن يؤكّد هوية منفّذ عملية معبر الكرامة... التحقيقات الأولية تشير إلى عمله منفردا

ذكرت الوزارة أن الجازي "كان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة"؛ كما أكدت وزارة الداخلية، أنه "أفرج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم".

أكّد الأردن، مساء اليوم الأحد، هوية منفّذ عملية معبر الكرامة (أللنبي - وفق التسمية الإسرائيلية، وجسر الملك حسين، وفقا للتسمية الأردنية)، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى عمله منفردا، وإلى أنه تم إطلاق سراح "كلّ السائقين الذين تم التحقيق معهم".

وقالت وزارة الداخلية الأردنية، مساء اليوم، إن "التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، أكدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي".

وأضافت أنه "من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان".

وذكرت الوزارة أن الجازي "كان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة"

وأكدت الوزارة أن "النتائج الأوليّة للتحقيق تشير إلى أن الحادث هو عمل فردي، وأن التحقيقات مستمرة للوصول الى تفاصيل الحادث كافة".

وقالت الوزارة إنه "يجري التنسيق بين الجهات المعنيّة لاستلام جثة منفذ العملية، ليصار إلى دفنها في الأردن".

كما أكدت وزارة الداخلية، أنه "أفرج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث، وعادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار اليوم".

وأشارت الوزارة إلى أن "الجهات المعنيّة تتابع أيضا مسألة إغلاق الجسر بعد الحادثة".