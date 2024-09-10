أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، "استشهاد وإصابة عدد من طالبات مدرسة في مديرية التعزية بمحافظة تعز، جراء غارة أميركية بريطانية".

استشهدت وأُصيبت طالبات مدرسة بمحافظة تعز في اليمن، اليوم الثلاثاء، إثر قصف أميركيّ بريطانيّ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون).

يأتي ذلك فيما أعلن الحوثيون في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة أميركية من طراز (MQ_9) في أجواء محافظة صعدة، حسب بيان نشرته وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، "استشهاد وإصابة عدد من طالبات مدرسة في مديرية التعزية بمحافظة تعز، جراء غارة أميركية بريطانية".

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان مصور: "الناطق العسكري للحوثيين: أسقطنا طائرة أميركية نوع "MQ_9" أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة"، على حد تعبيره.

وجاء في بيان القوات المسلحة الذي تلاه سريع، أن الدفاعات الجوية، أسقطت طائرة أمريكية نوع "MQ_9" وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء محافظة صعدة.

وأشار إلى أن هذه الطائرة تعد الثانية التي يتم إسقاطها خلال 72 ساعة، والتاسعة من نوعها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لمعركة طوفان الأقصى.

وأكدت الجماعة استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والسبت، أعلن الحوثيون، إسقاط طائرة مسيرة أميركية في أجواء محافظة مأرب.

من ناحيته، قال الجيش الأميركي إنه دمر 3 مسيرات ومنظومتي صواريخ للحوثيين.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنها دمرت ثلاث طائرات مسيرة ومنظومتي صواريخ تابعة لحركة الحوثي خلال الساعات الـ24 الماضية.