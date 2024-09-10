تل السبع: مقتل شاب بإطلاق نار وإنعاش طفل يعاني من إصابات

أسفرت جريمة إطلاق نار في تل السبع عن مقتل شاب، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 154 قتيلا وقتيلة.

قتل الشاب منير سلمان الأعسم، في الثلاثينيات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار قرب بلدة تل السبع في منطقة النقب؛ مساء اليوم الثلاثاء.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، إذ عانى إصابات حرجة اخترقت جسده.

وقال المضمد أحمد الأعسم، إن "المصاب كان فاقدا للوعي وعانى إصابات خطيرة في جسده، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش ونقلناه إلى المستشفى بحالة حرجة"؛ بيد أنه جرى إقرار وفاته في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفي تل السبع، أصيب طفل (عامان) بجراح وصفت بالخطيرة من جراء تعرضه لإصابات؛ فيما لم تعرف الخلفية حتى الآن.

وقالت براميديك بالطاقم الطبي، إنه "جرى إيصالنا إلى طاقم عيادة كان يجري عمليات إنعاش لطفل عانى من إصابات، إذ كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، وعلى الفور قمنا بنقله بواسطة سيارة العلاج المكثف".

ونقل الطفل المصاب بعد تقديم عمليات الإنعاش له إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات مقتل الشاب وإصابة الطفل؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

154 قتيلا بينهم 8 نساء في المجتمع العربي منذ مطلع العام

يأتي ذلك فيما يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

ومنذ بداية العام، قُتل 154 مواطنا عربيا في الداخل الفلسطيني، بينهم 8 نساء و6 فتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة؛ علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.