إصابات جراء عملية دهس قرب رام الله وإطلاق النار على المنفذ

عقب العلمية، استنفر جيش الاحتلال قواته إلى المنطقة، وفرض إجراءات مشددة في محيط عملية الدهس، وقام بإغلاق حاجز "بيت إيل" بالاتجاهين أمام حركة السير والمرور.

أصيب جندي إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة جدا، اليوم الأربعاء، وذلك جراء عملية دهس على مفرق "غفعات أساف" قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما تم إطلاق النار على سائق شاحنة فلسطيني بزعم تنفيذه لعلمية الدهس.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن منفذ عملية الدهس عند مفرق "غفعات أساف"، هو هايل عيسى عبد الجبار ضيف الله (58 عاما) من سكان رافات.

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان عن "وقوع عملية دهس بالقرب من مفترق غفعات أساف قرب رام الله، وتحييد المنفذ".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنديين أحدهما بجراح حرجة في عملية الدهس قرب رام الله، وذكرت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجندي المصاب جراء عملية الدهس حالته حرجة وجهود تجري لإنعاشه.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه تم الاشتباه بأن تكون الشاحنة المستخدمة بعملية الدهس مفخخة، علما أنها شاحنة لنقل الغاز، حيث جرى استدعاء خبراء المتفجرات للمكان.

وعقب العلمية، استنفر جيش الاحتلال قواته إلى المنطقة، وفرض إجراءات مشددة في محيط عملية الدهس، وقام بإغلاق حاجز "بيت إيل" بالاتجاهين أمام حركة السير والمرور.

وفي الجانب الفلسطيني، أصدرت لجان المقاومة في فلسطين بيانا باركت من خلاله عملية الدهس قرب رام الله قائلة: " نعتبرها رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني وتصعيده لحرب الإبادة الجماعية وعمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا في الضفة وقطاع غزة".