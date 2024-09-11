نتائج الانتخابات البرلمانية في الأردن: حزب جبهة العمل الإسلامي يحصل على 31 مقعدا بنتيجة غير مسبوقة

بحسب النتائج التي صدرت حتى الآن، حصل حزب جبهة العمل الإسلامي، وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، على 17 مقعدا على مستوى القوائم الحزبية، و14 مقعدا على مستوى القوائم المحلية.

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات النيابية في الأردن، الأربعاء، حصول الحركة الإسلامية المعارضة، على 31 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الـ138، وهي نتائج غير مسبوقة في تاريخ الحركة، في انتخابات خيّمت عليها الحرب على غزة.

وبحسب النتائج التي صدرت حتى الآن، حصل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للأخوان المسلمين، وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، على 17 مقعدا على مستوى القوائم الحزبية، و14 مقعدا على مستوى القوائم المحلية. وكان عدد مقاعده عشرة في البرلمان المنتهية ولايته، المؤلف من 130 مقعدا.

تفاصيل أوفى تباعا....