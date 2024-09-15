القدس: أنباء عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عمليّة طعن في باب العامود

بعيد عملية الطعن المزعومة، عمدت شرطة الاحتلال إلى إغلاق أبواب المسجد الأقصى، واستشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ بزعم تنفيذه عملية الطعن.

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم الأحد، بزعم تنفيذه عملية طعن عند باب العامود في مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة عنصر بشرطة الاحتلال.

وأكّدت تقارير إسرائيلية إصابة عنصر بشرطة الاحتلال من جرّاء عملية الطعن، بجراح طفيفة، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المشفى، لاستكمال تلقّي العلاج.

وبعيد عملية الطعن المزعومة، عمدت شرطة الاحتلال إلى إغلاق أبواب المسجد الأقصى، وإغلاق جميع أبواب البلدة القديمة.

كما أفادت مصادر محلية بأن "شرطة الاحتلال أجبرت التجار على إغلاق المحال التجارية في البلدة القديمة"

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