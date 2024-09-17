شهيد برصاص الاحتلال قرب قرية الجاروشية قضاء طولكرم

استُشهد سمير عبد الرحيم اعمر (55 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 706 شهداء.

استشهد فلسطيني (55 عاما) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة الجاروشية قضاء طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكانت جمعية "الهلال الأحمر" قد أفاد بأن طواقمها تتعامل مع شخص أصيب في صدره برصاص الاحتلال الحي قرب الجدار الفاصل في بلدة الجاروشية، وأوضحت أن "وضعه حرج وجاري نقله إلى المستشفى".

ولاحقا، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن، وكشفت مصادر محلية أن الشهيد هو سمير عبد الرحيم اعمر وهو من سكان ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

وأفادت المصادر بأن اعمر أصيب عيار ناري في الصدر، بالقرب من جدار الفاصل غرب قرية الجاروشية الملاصقة لضاحية شويكة (قرب فتحة شويكة - في الجدار الفاصل)، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.

وباستشهاد اعمر يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 161 شهيدا، فيما بلغ إجمالي عدد الشهدا في الضفة 706 بالإضافة إلى نحو 5 آلاف و700 جريح من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.