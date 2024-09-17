حزب الله يحمّل إسرائيل مسؤولية التفجيرت بلبنان: "العدو سينال قصاصه العادل"

ذكر حزب الله أن "الأجهزة المختصة في حزب الله، تقوم حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنيًا وعلميًا، لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة".

قال حزب الله اللبنانيّ، في بيان أصدره مساء اليوم، الثلاثاء، إن "أسبابا غامضة" أدّت لانفجارات الأجهزة المحمولة، مشيرا إلى أنه يجري "تحقيقا واسعا" بذلك.

وذكر حزب الله في بيان، أنه عند "قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، انفجرت عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل، المعروفة بالـ’بايجر’".

بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضًا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.‏ إنّ شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصارًا ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادًا ميدانيًا متواصلًا وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا ‏في الدنيا والآخرة.‏ إنّ هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب، والله على ما نقول شهيد.‏

وشدّد على أن الأجهزة "الموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة".

وذكر أن "الانفجارات أدّت الغامضة الأسباب حتى ‏الآن إلى استشهاد طفلة، واثنين من الإخوة، ‏وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة".

وأشار إلى أن "الأجهزة المختصة في حزب الله، تقوم حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنيًا وعلميًا، لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة".

ووفق البيان ذاته، "تقوم الأجهزة الطبية والصحية، بمعالجة الجرحى ‌‏والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية".‏

ودعا حزب الله إلى "الانتباه من ‏الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة، التي تقوم بها ‏بعض الجهات بما ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني، لا سيما أنّ ذلك يترافق ‏مع خطابات ‏التهويل والتهديد للعدو الصهيوني، وما يُسمّيه بتغيير الوضع ‏في الشمال". ‏

وأكد حزب الله أنّ "المقاومة بكافة مستوياتها، ومختلف وحداتها في أعلى جهوزية ‏للدفاع عن لبنان وشعبه ‏الصامد".‏