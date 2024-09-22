الإفراج عن المُعتقلين الأردنييْن النعيمات والعودات بعد اعتقالهما إثر عملية معبر الكرامة

أوضحت هيئة شؤون الأسرى أن الأسيرين تعرضا للتحقيق طوال فترة احتجازهما، حيث مورست بحقهما أساليب التعذيب والترهيب بهدف انتزاع اعترافات غير قانونية. إلا أن الأسيرين تمسكا بموقفهما الرافض، مؤكدين عدم علمهما بالأحداث التي جرت على المعبر.

قررت محكمة إسرائيلية في "بيتاح تيكفا"، مساء اليوم الأحد، الإفراج عن المعتقلين الأردنيين حسين عوض خليل النعيمات ومصلح إبراهيم ممدوح العودات، اللذين تم اعتقالهما على معبر الملك حسين عقب العملية التي نفذها الشهيد ماهر الجازي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن الأسيرين تعرضا للتحقيق طوال فترة احتجازهما، حيث مورست بحقهما أساليب التعذيب والترهيب بهدف انتزاع اعترافات غير قانونية. إلا أن الأسيرين تمسكا بموقفهما الرافض، مؤكدين عدم علمهما بالأحداث التي جرت على المعبر.

بناءً على ذلك، أصدر قاضي المحكمة قرارًا بالإفراج عنهما وتسليمهما إلى السلطات الأردنية. وقد أكدت مصادر الهيئة أن الأسيرين في طريقهما الآن إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وكانت قد سلمت إسرائيل الأردن جثمان الشهيد ماهر الجازي منفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين من العاملين بالمعبر.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أرجئت إعادة جثمان منفذ عملية إطلاق النار بناء على توجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي.

ولكن بسبب الضغط الشديد من الأردنيين، وتحديدا من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، في أعقاب المظاهرات العاصفة في المملكة الهاشمية، قرروا في إسرائيل إعادة الجثمان إلى الأردنيين.