إسرائيل تعلن "حالة خاصة" في الجبهة الداخلية وتمدد القيود في حيفا والمناطق الشمالية

قررت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تمديد القيود المفروضة على حيفا والمناطق الشمالية، في ظل التصعيد العسكري المستمر. سيستمر التعليم عن بُعد، مع منع التجمعات، وإغلاق المراكز المجتمعية والشواطئ.

صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، على إعلان "حالة طوارئ خاصة" في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء البلاد، وذلك خلال اجتماع هاتفي طارئ بناءً على مقترح وزير الأمن يوآف غالانت. في هذه المرحلة، لا تشمل "حالة الطوارئ الخاصة" فرض قيود واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، حيث تقتصر القيود على المنطقة الممتدة من مدينة حيفا إلى الحدود مع لبنان، وسط تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل على لبنان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها قررت تمديد القيود التي فرضتها على مدينة حيفا وجميع المناطق الواقعة شمال المدينة، بما في ذلك التعليم الوجاهي، في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على وقع الهجمات الإسرائيلية المكثفة على لبنان وتوسيع حزب الله نطاق استهدافاته في إسرائيل.

وأكدت بلدية حيفا، تمديد القيود ليوم غد، الثلاثاء، بما يشمل عمل جهاز التعليم عن بعد، وإلغاء التعليم الوجاهي، ومنع تجمهر أكثر من 10 أشخاص في الأماكن المفتوحة و100 شخص في الأماكن المغلقة، كما أن تبقى المراكز المجتمعية والشواطئ ومنشآت الرياضة ستكون مغلقة.

كما أعلنت بلدية حيفا الاستمرار في العمل عن بعد يوم غد الثلاثاء، "باستثناء الأنشطة الحيوية اللازمة للحفاظ على استمرارية العمل ومنع الإضرار بالأنشطة البحثية"، وأكدت أنه "لن تُعقد أي أنشطة تعليمية، بما في ذلك الامتحانات". وقال إن الأنشطة الحيوية ستقام "بشرط إمكانية الوصول إلى مكان محمي معتمد خلال 60 ثانية".

وكانت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي قد أصدرت مساء السبت، تعليمات جديدة تشمل إغلاق الشواطئ وفرض قيود على التجمعات والأنشطة التعليمية، في المناطق التي تمتد من مدينة حيفا حتى الحدود مع لبنان، على خلفية "موجة جديدة" من التصعيد الإسرائيلي على لبنان وحزب الله.

وفي وقت سابق اليوم، دوت صفارات الإنذار في مدينة حيفا ومناطق أخرى شمالي البلاد، بما في ذلك عكا والناصرة ودالية الكرمل وعسفيا ومواقع في محيط مدينة حيفا، تزامنا مع سقوط صواريخ أطلقها حزب الله من لبنان، وسط إطلاق صواريخ اعتراضية من قبل بطاريات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأوسط والجليل الأسفل والجليل الأعلى ومنطقة الكرمل، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 274 شخصا وإصابة أكثر من ألف بينهم أطفال ومسعفون، جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت شرق وجنوب البلاد، في حصيلة غير نهائية.

ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام؛ في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.