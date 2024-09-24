إصابة طبيب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال في عزّون بقلقيلية

أفادت مصادر محلية، بأن "الاحتلال اقتحم البلدة وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة طبيب بالرصاص الحي".

أُصيب طبيب بجراح خطيرة، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيليّ، في بلدة عزون قضاء قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن "الاحتلال اقتحم البلدة وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة طبيب بالرصاص الحي".

وقالت إنه "نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، حيث وصفت اصابته بالخطيرة"، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقا.

كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية في منطقة المثلث القريبة من المدخل الرئيسي الشمالي للبلدة على إغلاقها، وعددها ما يقارب الـ50 محلا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة الشاب كاظم رضوان، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، للضغط عليه لتسليم نفسه.