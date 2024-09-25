شهيدة ومصابات برصاص الاحتلال في عنزة.. وتفجير منزل في جنين

أكدت جمعية الهلال الأحمر، "إصابة امرأة مُسن بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام بلدة عنزا جنوب جنين، ونقله إلى المستشفى بحالة حرجة للغاية".

استشهدت شابة وأُصيبت 3 أخريات، بينهنّ طفلة ومسنّة، بجراح، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام عنزة، جنوب جنين، مساء اليوم الأربعاء، فيما فجّر الجيش الإسرائيلي منزلا في جنين.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر، "استشهاد شابة (37 عامًا)، وإصابة ثلاث سيدات في اقتحام عنزة".

وأشارت إلى أن "إحداهما مسنّة، حالتها حرجة للغاية".

وبعد ذلك أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، "استشهاد المواطنة زهور قاسم عمور (32 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة عنزة قضاء جنين".

وأفادت الجمعية بأن طواقمها في جنين تعاملت بالإضافة إلى الشهيدة، مع "أربع إصابات بينها شاب وطفلة وسيدتان إحداهما مسنة (73 عاما) أصيبت بالرصاص الحي في الرأس، ووضعه حرج جدا".

اشتباكات في عنزة، حيث استشهدت شابة في الثلاثينات من عمرها.



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واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد وليد براهمة، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لاستشهاد شابة، وإصابة طفلة، وسيدتين وشاب.

وأفادت مصادر محلية بأنه تمّ "تفجير منزل المطارد قيس السعدي داخل مخيم جنين".

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من حي الجابريات، في مدينة جنين، وفجرت منزلا وسط مخيم جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، اليوم، وحاصرت مستشفيي "جنين الحكومي"، و"ابن سينا"، وشرعت بتفتيش سيارات الإسعاف، وجرفت عددا من الشوارع في محيط مسجد خالد بن الوليد، ودمّرت البنية التحتية في محيط ملعب البلدية، وأحياء من الحي الشرقي و"الألمانية".

كما اقتحمت قوات الاحتلال حارة السمران في مخيم جنين، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وأطلقت مسيرات تجاه منازل المواطنين فيه، وتمركزت قوات الاحتلال في محيط مسجد طوالبة وحي الزهراء القريب من مدخل المخيم.

وداهمت عددا من الأحياء في مخيم جنين، ونشرت عددا من القوات الراجلة فيه، كما تمركزت الآليات العسكرية في حي الجابريات، والهدف، وشارعي برقين، ونابلس.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 717 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بينما نفذت قوات الاحتلال 10900 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، اليوم: "باستشهاد الشاب يحيى عوض (32 عاما)، بمخيم الفوار فجر اليوم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 717 شهيدا".

وتوزعت أعداد الشهداء منذ تاريخ 7 أكتوبر على النحو التالي: 160 شهيدا من الأطفال، و10 شهيدات من النساء، و9 شهداء من المسنين.