لأول مرة منذ بداية الحرب.. إطلاق صواريخ من لبنان تجاه تل أبيب

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 20 بلدة في وسط البلاد، وأنه لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة يتم إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب الكبرى.

دوت صافرت الإنذار، صباح الأربعاء، في منطقة تل ابيب الكبرى ووسط البلاد، لتنذر بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة، فيما سمعت أصوات انفجارات في مناطق "الشارون" بعد سقوط صواريخ في مناطق مفتوح، وكذلك نتيجة اعتراضات المنظومات الدفاعية.

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 20 بلدة في وسط البلاد، وأنه لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة يتم إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب الكبرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من لبنان تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية، فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الصاروخ الذي أطلق من لبنان كان موجها نحو قاعدة "جليلوت" قرب هرتسليا.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الصاروخ الذي أطلقه حزب الله نحو منطقة تل أبيب الكبرى باليستي متوسط المدى.

يأتي ذلك في وقت شن الطيران الإسرائيلي الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، غارات جوية مكثفة على جنوب لبنان وشرقه، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنّ "الطائرات الحربية المعادية تشنّ منذ الخامسة فجرا غارات جوية" على مناطق عدة في جنوب لبنان، مؤكدة أنّ الغارات لم تتوقف خلال الليل وأنها أسفرت عن إصابات، من دون أن تورد أي حصيلة دقيقة.

الى ذلك، أفادت بأن "الطيران المعادي الحربي والمسير" شن غارات استهدفت "مدينة بعلبك وقرى القضاء" الواقع في شرق لبنان عند الحدود مع سورية، اعتبارا من بعد منتصف الليل وحتى ساعات الفجر.

وبلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية ضمن التصعيد منذ صباح أمس الإثنين، 569 شهيدا، بينهم 50 طفلا 94 امرأة، و1850 مصابا.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن "الغالبية العظمى من ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، هم من العزّل الآمنين في منازلهم ما ينافي ادعاء العدو باستهدف مقاتلين".