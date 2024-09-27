الحوثيون: استهدفنا منطقتي تل أبيب وعسقلان بطائرة مسيّرة وبصاروخ باليستي

أكّد الحوثيون، استهداف "منطقة يافا بصاروخ باليستي من نوع ’فلسطين 2’، فيما تم ضرب هدف حيوي في منطقة عسقلان بطائرة مسيرة من نوع ’يافا’".

أعلنت جماعة الحوثيّ، اليوم الجمعة، قصف مدينتي تل أبيب وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل، ليل الخميس - الجمعة، بصاروخ باليستيّ، وبطائرة مسيّرة.

وقال الناطق العسكري للحوثيين، في بيان مصور، إن جماعته "نفذت عمليتين عسكريتين ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا (الملاصقة لتل أبيب) وعسقلان في فلسطين المحتلة".

وأضاف: "استهدفنا منطقة يافا بصاروخ باليستي من نوع ’فلسطين 2’، فيما تم ضرب هدف حيوي في منطقة عسقلان بطائرة مسيرة من نوع ’يافا’".

وأشار إلى أن العمليتين "أصابتا أهدافهما بنجاح"، متوعدا بـ"مزيد من الضربات؛ انتصارا لدماء الأخوة في فلسطين ولبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، بعد انتصاف ليل الخميس، أن صاروخا واحدا "أرض - أرض"، أُطلق من اليمن وقد اعتُرض خارج حدود البلاد.

وقال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، أمس الخميس إن قواته نفذت عمليات خلال الأسبوع الجاري بـ39 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيّرة، دون توضيح حول الأماكن المستهدفة.

وفي كلمة، قال الحوثي: "نفذنا عمليات خلال هذا الأسبوع بـ39 صاروخا باليستيا ومجنّحا ومسيّرة"، مضيفا: "تمكنا من صناعة صاروخ جديد أطلقنا عليه ’فلسطين 2’ الذي سيدخل الخدمة في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد إسنادًا لغزة".

وحذّر من أن "البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن أصبحت منطقة محظورة تماما على العدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني".

وعلى صعيد الأحداث في لبنان، قال زعيم الحوثيين إن "الهدف الإسرائيلي من التصعيد في لبنان هو منع حزب الله من إسناد غزة والشعب الفلسطيني، وهو هدف لن يتحقق".

وتضامنا مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخّل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.

ومؤخرا، قال الحوثيون إنهم سيوسعون الضربات، لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".