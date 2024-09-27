النقب: مصرع شاب وإصابات في حادث طرق بين 4 مركبات

أسفر حادث طرق وقع بين 4 مركبات في النقب عن مصرع شاب وإصابة 5 أشخاص بجراح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة.

لقي شاب (25 عاما) مصرعه وأصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث طرق وقع بين 4 مركبات على شارع 25 بمنطقة النقب؛ مساء الجمعة.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه الخطيرة.

كما قدم العلاجات الأولية لخمسة مصابين وصفت حالة 2 منهم (27 و16 عاما) بالمتوسطة بينما الثلاثة الآخرون وصفت حالتهم بالطفيفة.

وقال مضمد من الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث طرق صعب جدا بين 4 مركبات، إذ أن سائق إحدى المركبات كان على الشارع وهو فاقد للوعي وعانى إصابة بالغة الخطورة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته، فيما كان مصاب عالق بمركبة أخرى بالإضافة إلى 4 مصابين ترجلوا في مكان الحادث، وقد قدمنا العلاجات الأولية لهم ووصفت حالتهم بالمتوسطة والطفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.