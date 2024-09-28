الحوثيون: استهدفنا مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي أثناء وصول نتنياهو

أشار سريع إلى أن "العملية نفذت بصاروخ باليستي من نوع ’فلسطين 2’".

أعلن الحوثيون مساء، السبت، استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي أثناء وصول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من الولايات المتحدة الأميركية.

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وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان، أطلقت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لمطار يافا المسمى إسرائيليا ’بن غوريون’، وذلك أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو".

وأشار إلى أن "العملية نفذت بصاروخ باليستي من نوع ’فلسطين 2’".

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية ومعها كل شرفاء وأحرار الأمة مستمرة في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي، ولن تتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزة وعن ولبنان".

وختم سريع بالقول إن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة، وكذلك على لبنان".

وتضامنا مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخّل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.

ومؤخرا، قال الحوثيون إنهم سيوسعون الضربات، لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".