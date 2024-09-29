ساعر ينضم إلى حكومة نتنياهو... ويصبح عضوا في كابينيت الحرب

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، انضمام رئيس حزب "اليمين الرسمي"، غدعون ساعر، إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافيّ مشترَك مع ساعر: "مع اندلاع الحرب، شرعت على الفور في تشكيل حكومة واسعة ومستقرّة قدر الإمكان؛ لذلك، أقدر بشدة انضمام بيني غانتس وغدعون ساعر إلى الحكومة، وكنت آسفًا عندما غادروا، وللسبب نفسه، أقدّر استجابة ساعر لطلبي، وموافقته اليوم على العودة إلى الحكومة".

وذكر نتنياهو أن "هذه الخطوة تساهم في الوحدة في داخلنا، والوحدة ضد أعدائنا"، مضيفا: "في مناقشات الكابينيت، تأثرت كثيرا برؤية غدعون ساعر الواسعة، وقدرته على تقديم حلول خلّاقة لمشاكل معقّدة؛ لقد رأينا أكثر من مرة وجها لوجه الخطوات التي يجب اتخاذها".

وقال نتنياهو إنه "لا يخفى على أحد أنه كانت بيننا خلافات في الماضي، لكن منذ السابع من (تشرين الأول) أكتوبر، وضعنا كل رواسب الماضي خلفنا".

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