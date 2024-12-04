تقرير: قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي للدوحة

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".

استأنفت قطر دورها كوسيط رئيسي بشأن المفاوضات الرامية للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة،فيما يُتوقع عودة فريق حماس التفاوضيّ إلى العاصمة القطري، الدوحة، لاستكمال ذلك.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".

وأشار تقرير "رويترز" إلى أن مبعوث الرئيس الأميركيّ المنتخَب، دونالد ترامب للشرق الأوسط، قد التقى برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الحرب على غزة.

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