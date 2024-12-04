فرنسا: البرلمان يحجب الثقة عن الحكومة... ومطالبة ماكرون بالاستقالة

للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، أقرت الجمعية الوطنية مذكرة حجب ثقة عن الحكومة اقترحها اليسار، وحصلت على دعم اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن.

حجب النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، الأربعاء، الثقة عن حكومة رئيس الحكومة، ميشال بارنييه، بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه مهامه، في خطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد.

وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، أقرت الجمعية الوطنية مذكرة حجب ثقة عن الحكومة اقترحها اليسار، وحصلت على دعم اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن.

وأيّد المذكرة 331 نائبا، أي أكثر بكثير من الغالبية المطلوبة.

اليسار المتشدد يطالب ماكرون بلااستقالة

وطالب حزب "فرنسا الأبية" اليساري، مساء الأربعاء، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالاستقالة بعيد حجب الثقة عن الحكومة في الجمعية الوطنية.

وطلبت رئيسة مجموعة حزب "فرنسا الأبية" في الجمعية الوطنية، ماتيلد بانو، من "إيمانويل ماكرون الرحيل" داعية إلى "انتخابات رئاسية مبكرة" .

إلا أن مصير ماكرون الذي تستمر ولايته حتى 2027، غير مرتبط دستوريا بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.

ماكرون يوجه خطابا الخميس

ويوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا، مساء الخميس، بعدما حجبت الجمعية الوطنية الثقة عن الحكومة ما عمق الأزمة السياسية في البلاد، على ما أعلن قصر الإليزيه.

وسيتوجه ماكرون العائد للتو من زيارة للمملكة العربية السعودية إلى الفرنسيين الخميس عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينيتش، على ما أعلن مكتبه الأربعاء.

ولم يعط معاونوه أي تفاصيل حول موعد تكليف رئيس جديد للحكومة.