الأردن يقرر إغلاق معبر جابر على الحدود مع سورية... وفصائل المعارضة بسورية تسيطر على معبر نصيب

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم، "إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ("بترا").

قرّر الأردن إغلاق معبر جابر على الحدود مع سورية، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان فصائل المعارضة بسورية سيطرتها على معبر نصيب الذي يفصل كذلك بين البلدين.

وأعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم، "إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ("بترا").

وبموجب القرار، "فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية".

وقال وزير الداخلية، إن "الأردن يتابع التطورات الجارية في سورية، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود".

يأتي ذلك فيما تتقدّم الفصائل المعارضة، اليوم الجمعة، باتجاه مدينة حمص، ثالث كبرى مدن سورية، غداة سيطرتها على مدينة حماة الواقعة شمالها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في إطار هجوم مباغت ضدّ قوات النظام، مكّنها من السيطرة على مساحات واسعة في غضون أيام.

وشرع الجيش الإسرائيلي بحشد قوات كبيرة عند الحدود مع سورية في هضبة الجولان المحتلة، في ظل التطورات في سورية، والقتال الدائر بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري.