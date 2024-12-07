عملية دهس جنوبي الخليل: مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة

دفع الجيش الإسرائيلي بقوات معززة إلى المكان، والتي شرعت بأعمال بحث ونصب حواجز بالمنطقة بعد فرار المركبة الضالعة بالدهس من المكان.

أصيب إسرائيلي بجراح خطيرة وشخص بجراح طفيفة من جراء عملية دهس عند مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة؛ مساء السبت.

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وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طواقمها تعاملت مع مصابين اثنين أحدهما بحالة خطيرة بينما الآخر وصفت حالته بالطفيفة، بالإضافة إلى حالتي هلع.

وجاء في بيان لها، أنه "عند الساعة 18:10 تلقينا بلاغا حول عملية دهس في الفوار، وقدم طاقم طبي بالتعاون مع قوة طبية للجيش العلاجات الأولية لشاب (30 عاما) بحالة خطيرة، وقد عانى إصابة في أطراف جسده".

وأضاف أن "شخصا (45 عاما) كان يستقل مركبته أصيب بجراح طفيفة من جراء شظايا، بالإضافة إلى إصابة شخص وطفل من المركبة بحالة هلع".

ودفع الجيش الإسرائيلي بقوات معززة إلى المكان، والتي شرعت بأعمال بحث ونصب حواجز بالمنطقة بعد فرار المركبة الضالعة بالدهس من المكان.