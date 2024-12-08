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08/12/2024 - 12:45

جنوب لبنان: 3 شهداء بغارة إسرائيلية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن 3 شهداء من المدنيين سقطوا في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت حي العريض التحتاني في دبين

جنوب لبنان: 3 شهداء بغارة إسرائيلية

(توضيحية - Getty Images)

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن 3 شهداء من المدنيين سقطوا في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت حي العريض التحتاني في دبين.

وتستمر إسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق في لبنان، واستشهد أمس 6 أشخاص وأصيب 5 آخرون في غارتين إسرائيليتين على بلدتي بيت ليف ودير سريان جنوبي لبنان؛ وذلك مع تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان لوزارة الصحة اللبنانية، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة بيت ليف، أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح".

6 شهداء في غارتين إسرائيليتين على بيت ليف ودير سريان جنوبي لبنان
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وأضافت "كذلك أدت الغارة بمسيّرة على بلدة دير سريان إلى سقوط شهيد".

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