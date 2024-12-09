الحوثيون يتبنون إطلاق مسيّرة على "يفنة": استهدفنا هدفا إسرائيليا حساسا

أشار سريع إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية".

تبنى الحوثيون إطلاق طائرة مسيّرة على "يفنة" جنوب مدينة تل أبيب في وقت سابق الإثنين، وذلك في ما قالوا إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة".

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وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة ’يفنة’ في أسدود جنوبي منطقة يافا بفلسطين المحتلة، وذلك بطائرة مسيّرة أصابت هدفها بنجاح".

وأشار إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية".

وشدد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها ستواجه أي عدوان إسرائيلي على بلدنا بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية، وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وتضامنا مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم البحرية، وهو ما قوبل برد منهم من حين لآخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديًا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.