الحوثيون يعلنون استهداف أهداف إسرائيلية بيافا وعسقلان و3 سفن ومدمرتين أميركية

سريع: "نفذ سلاح الجو المسيّر عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح اليوم. وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح".

أعلن الحوثيون مساء الثلاثاء تنفيذ عدة عمليات عسكرية استهدفت أهدافا إسرائيلية في يافا وعسقلان، بالإضافة إلى 3 سفن ومدمرتين أميركية في ما قالوا إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".

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وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث سفن إمداد أميركية بعد خروجها من ميناء جيبوتي، وسبق ومارست عدوانها على اليمن".

وأضاف "وكذلك استهدفت مدمرتين أميركيتين في خليج عدن كانت ترافق سفن الإمداد. نفذت العملية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأشار سريع إلى أن "هذا الاستهداف لهذه السفن والمدمرات هو الثاني خلال عشرة أيام".

وتابع "وفي سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسيّر عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح اليوم. وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح".

وختم سريع بالقول إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها الإسنادية للمقاومة الفلسطينية وتنفيذ عملياتها الدفاعية عن اليمن، وذلك حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة".

وتضامنا مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم البحرية، وهو ما قوبل برد منهم من حين لآخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديًا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.