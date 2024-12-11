عطل واسع يصيب تطبيقات واتساب وفيسبوك وإنستغرام

أفاد مستخدمون لواتساب، بأنهم واجهوا خللًا في المراسلة الفورية التي يُتيحها التطبيق، وقالوا إنهم لم يتمكنوا من إرسال الرسائل الفورية بشكل تامّ، فيما تأخّر إرسالها عند آخرين.

واجه مستخدمو تطبيق "واتساب"، في البلاد، خللًا في تطبيقات واتساب وفيسبوك وإنستغرام، مساء الأربعاء؛ كما أفاد آلاف المستخدمين في العالم بأنهم واجهوا مشاكل في التطبيقات ذاتها.

ولم تعلّق Meta، الشركة الأم لـ"واتساب"، و"فيسبوك" و"إنستغرام" على المشكلة بعد.

وأفاد مستخدمون لواتساب، بأنهم واجهوا خللًا في المراسلة الفورية التي يُتيحها التطبيق، وقالوا إنهم لم يتمكنوا من إرسال الرسائل الفورية بشكل تامّ، فيما تأخّر إرسالها عند آخرين.

العبارة التي ظهرت لمُستخدمي فيسبوك عقب تعذُّر مشاركة منشورات

وفي فيسبوك، واجه مستخدمون مشاكل في نشر منشوراتهم، وقد أورد الموقع ملاحظة تقول: "حدث خطأ، ونحن نعمل على إصلاحه في أسرع وقت ممكن".

وفي نيسان/ أبريل من العام الجاري، أصاب خلل واسع تطبيق واتساب، وتسبب حينها بمنع إرسال واستقبال الرسائل كذلك.

وفي آذار/ مارس الماضي، أصاب خلل موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" على مستوى العالم، نتج عنه تسجيل خروج مفاجئ للمستخدمين وبخاصة في "فيسبوك".

وحينها، أُفيد بأن مستخدمي "فيسبوك" حول العالم واجهوا مشكلة تقنية أدت إلى إغلاق حساباتهم وتسجيل خروجهم بشكل مفاجئ. وفي أعقاب الخلل، أرفقت شركة "ميتا" رسالة لمستخدمي "فيسبوك"، جاء فيها، أن "فيسبوك سيعود للعمل في الوقت القريب".

كما جاء في الرسالة نفسها، أن "فيسبوك متوقف حاليا بسبب أعمال صيانة. لكن المفترض أن تتمكن من تسجيل الدخول خلال بضع دقائق". وأضافت: "احصل على مزيد من المعلومات حول سبب عرض هذه الرسالة (رابط). نشكر صبركم أثناء قيامنا بتحسين الموقع".