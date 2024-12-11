مصابون بعملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين قرب بيت لحم وانسحاب المنفذ وتطويق المدينة

شرعت قوات الاحتلال بالبحث عن المنفذ الذي انسحب من مكان تنفيذ العملية، التي أسفرت عن إصابات متفاوتة الخطورة، بينما أعلن جيش الاحتلال، البحث عن منفّذ العملية، مؤكدا تطويق مدينة بيت لحم.

أُصيب 4 مستوطنين بجراح متفاوتة الخطورة، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، قبيل انتصاف ليل الأربعاء.

وتمكّن منفّذ العملية من الانسحاب من مكان تنفيذها، باتجاه بيت لحم، بمركبة، فيما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيليّ طوقا أمنيًّا مشددا على مدينة بيت لحم، عقب ذلك.

فيديو يوثّق اللحظات الأولى بعيد تنفيذ عملية إطلاق نار قرب #بيت_لحم.



التفاصيل: https://t.co/AUqVBNJIs9 pic.twitter.com/rdhcD1DHSx — موقع عرب 48 (@arab48website) December 11, 2024

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بإصابة طفل بجراح حرجة، فيما أُصيب شخص بجراح خطيرة، بينما أُصيب ثالث بجراح بين المتوسطة والخطيرة، وأما المصاب الأخير فقد وُصفت إصابته بالطفيفة.

مصابون بعملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين قرب #بيت_لحم وانسحاب المنفذ.



للتفاصيل والتطورات: https://t.co/AUqVBNKghH pic.twitter.com/ZJ7AymQIpz — موقع عرب 48 (@arab48website) December 11, 2024

وذكر طاقم طبيّ أنه "قبل دقائق قليلة، تمّ إطلاق نار على حافلة عند حاجز النفق، في شارع 60"، مشيرا إلى إصابة 4 أشخاص بجراح، ونقلهم للمشفي لاستكمال تلقّي العلاج.

فيديو من موقع عملية إطلاق النار قرب #بيت_لحم في #الضفة_الغربية. pic.twitter.com/592xypQxFi — موقع عرب 48 (@arab48website) December 11, 2024

كما أكّد جيش الاحتلال بدوره، وقوع عملية قرب الخضر. وذكر في بيان ثان، أن منفذ العملية "أطلق النار على حافلة إسرائيلية في منطقة مفرق الخضر في عتصيون"، ونتيجة لذلك "أصيب عدد من (الأشخاص) ويتمّ الآن تقديم العلاج الطبيّ لهم".

وأضاف أن عناصره "بدأت بمطاردة (المنفذ)، ونشرت حواجز على الطرق، وطوّقت مدينة بيت لحم".

ودفع الجيش الإسرائيلي بقوات معززة إلى المكان، والتي شرعت بأعمال بحث ونصب حواجز بالمنطقة، بعد انسحاب المنفذ.

وفي السابع من الشهر الجاري، أُصيب جندي إسرائيلي بجراح خطيرة، وشخص بجراح طفيفة، من جراء عملية دهس استهدفتهما عند مدخل مخيم الفوار، جنوبي الخليل بالضفة. وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طواقمها تعاملت مع مصابين اثنين أحدهما بحالة خطيرة بينما الآخر وصفت حالته بالطفيفة، بالإضافة إلى حالتي هلع.