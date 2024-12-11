إسرائيليات | أخبار
12/12/2024 - 00:42

مصابون بعملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين قرب بيت لحم وانسحاب المنفذ وتطويق المدينة

شرعت قوات الاحتلال بالبحث عن المنفذ الذي انسحب من مكان تنفيذ العملية، التي أسفرت عن إصابات متفاوتة الخطورة، بينما أعلن جيش الاحتلال، البحث عن منفّذ العملية، مؤكدا تطويق مدينة بيت لحم.

مصابون بعملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين قرب بيت لحم وانسحاب المنفذ وتطويق المدينة

من موقع تنفيذ العملية

أُصيب 4 مستوطنين بجراح متفاوتة الخطورة، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، قبيل انتصاف ليل الأربعاء.

وتمكّن منفّذ العملية من الانسحاب من مكان تنفيذها، باتجاه بيت لحم، بمركبة، فيما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيليّ طوقا أمنيًّا مشددا على مدينة بيت لحم، عقب ذلك.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بإصابة طفل بجراح حرجة، فيما أُصيب شخص بجراح خطيرة، بينما أُصيب ثالث بجراح بين المتوسطة والخطيرة، وأما المصاب الأخير فقد وُصفت إصابته بالطفيفة.

وذكر طاقم طبيّ أنه "قبل دقائق قليلة، تمّ إطلاق نار على حافلة عند حاجز النفق، في شارع 60"، مشيرا إلى إصابة 4 أشخاص بجراح، ونقلهم للمشفي لاستكمال تلقّي العلاج.

كما أكّد جيش الاحتلال بدوره، وقوع عملية قرب الخضر. وذكر في بيان ثان، أن منفذ العملية "أطلق النار على حافلة إسرائيلية في منطقة مفرق الخضر في عتصيون"، ونتيجة لذلك "أصيب عدد من (الأشخاص) ويتمّ الآن تقديم العلاج الطبيّ لهم".

وأضاف أن عناصره "بدأت بمطاردة (المنفذ)، ونشرت حواجز على الطرق، وطوّقت مدينة بيت لحم".

ودفع الجيش الإسرائيلي بقوات معززة إلى المكان، والتي شرعت بأعمال بحث ونصب حواجز بالمنطقة، بعد انسحاب المنفذ.

إسرائيل تروج لتدهور الأوضاع بالضفة الغربية وانهيار محتمل للسلطة الفلسطينية
على صلة

إسرائيل تروج لتدهور الأوضاع بالضفة الغربية وانهيار محتمل للسلطة الفلسطينية

وفي السابع من الشهر الجاري، أُصيب جندي إسرائيلي بجراح خطيرة، وشخص بجراح طفيفة، من جراء عملية دهس استهدفتهما عند مدخل مخيم الفوار، جنوبي الخليل بالضفة. وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طواقمها تعاملت مع مصابين اثنين أحدهما بحالة خطيرة بينما الآخر وصفت حالته بالطفيفة، بالإضافة إلى حالتي هلع.

مصابون عملية إطلاق نار حافلة إسرائيلية بيت لحم حاجز النفق القدس فلسطين الضفة الغربية بيت جالا

التعليقات