سورية: الاتفاق في اجتماع قادة الفصائل مع أحمد الشرع على حلّ كل الفصائل ودمجها بوزارة الدفاع

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الثلاثاء، أنه تمّ الاتفاق في اجتماع قادة الفصائل، مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، على حلّ كل الفصائل ودمجها بوزارة الدفاع.

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