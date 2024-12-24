أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الثلاثاء، أنه تمّ الاتفاق في اجتماع قادة الفصائل، مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، على حلّ كل الفصائل ودمجها بوزارة الدفاع.
تفاصيل أوفى تباعا....
سورية: الاتفاق في اجتماع قادة الفصائل مع أحمد الشرع على حلّ كل الفصائل ودمجها بوزارة الدفاع
قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع
أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الثلاثاء، أنه تمّ الاتفاق في اجتماع قادة الفصائل، مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، على حلّ كل الفصائل ودمجها بوزارة الدفاع.
تفاصيل أوفى تباعا....
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