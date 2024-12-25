إصابة مستوطن في "غوش عتصيون" دهسا واعتقال فلسطينيين

أُصيب مستوطن بجراح إثر حادث طرق وقع في "غوش عتصيون"، فيما قالت تقارير إنه تم اعتقال فلسطيني كان يقود المركبة وشخص آخر كان برفقته؛ ولم تعرف هوية المعتقلين.

أصيب مستوطن في "غوش عتصيون" في حادث طرق، اليوم الأربعاء، فيما سارعت التقارير الإسرائيلية إلى التحدث عن "عملية دهس".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيَين أحدهما سائق المركبة الفلسطينية الضالعة بالحادث، وشخص آخر كان برفقته؛ ولم تعرف هوية المعتقلين.

وفي حين ذكرت التقارير الإسرائيلية بعيد الحادث أنه نجم عن "عملية دهس" متعمدة، وثّقت كاميرات المراقبة في مكان الحادث، المستوطن وهو يعبر الشارع أثناء إشارة مرور حمراء.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن المستوطن الذي يبلغ من العمر 25 عامًا تلقى الإسعافات الأولية في مكان الحادث، ونقل إلى المستشفى وهو بحالة متوسطة الخطورة.

وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، تحقق أجهزة الأمن في الحادث للتأكد ما إذا كان ناتجًا عن حادث طرق. وقالت إنه "تم القبض على شخصين كانا في السيارة، ويخضعان للتحقيق".