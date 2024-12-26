هجوم إسرائيلي واسع على اليمن بالتزامن مع خطاب زعيم الحوثيين

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع مدنية في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي؛ يأتي ذلك في هجوم إسرائيلي رابع على اليمن؛ وكانت إسرائيل قد استهدفت بنى تحتية للطاقة في صنعاء والحديدة.

شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، هجومًا جويًا على مواقع في اليمن بما في ذلك في الحديدة والعاصمة صنعاء، في وقت تزامن مع خطاب ألقاه زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي.

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ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول، لم تسمه، قوله إنه "إذا لم يفهم الحوثيون بالقوة، سيفهمون ذلك بالمزيد من القوة. من الأفضل لهم أن يستخلصوا العبر مما حدث في غزة ولبنان".

وذكر مسؤولون إسرائيليون آخرون، أن "الرد لم ينته بعد"؛ بحسب القناة 13.

واستهدف الهجوم، بحسب التقارير الأولية، مواقع في ميناء الحديدة ومحطة طاقة قرب صنعاء، وبرج في مطار صنعاء الدولي، ويأتي في ظل التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون.

وأفادت مصادر يمنية بأن "6 غارات جوية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء الدولي"، وذكرت أن "الغارات على مطار صنعاء استهدفت برج المراقبة ومدرج المطار".

وذكرت المصادر أن 3 غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في الحديدة؛ فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استهداف محطة لتوليد الطاقة قرب صنعاء وميناء صنعاء الدولي وميناء الحديدة.

ومؤخرا، كثّف الحوثيون هجماتهم على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة؛ وفشلت الدفاعات الجوية الإسرائيلية في التصدي لهجمات حوثية في أكثر من مناسبة.

ومساء أمس الأربعاء، هدد نتنياهو الحوثيين، وقال إنهم "سيتعلمون الدرس الذي تعلمه كل من حماس وحزب الله ونظام الأسد، حتى لو استغرق ذلك وقتا".

بدوره، صرّح قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، الأربعاء، بأن إسرائيل ستزيد وتيرة الهجمات ضد الحوثيين في اليمن "وفق الضرورة".

وقال بار في حفل تخريج دورة للطيارين "إننا نعمل بقوة كبيرة حيثما يطلب منا ذلك". وأضاف "هاجمنا الحوثيين في اليمن ثلاث مرات، وسنزيد وتيرة الهجمات وكثافتها بقدر الضرورة".

ويعتبر هجوم اليوم هو الهجوم الإسرائيلي الرابع على اليمن، إذ شنّت إسرائيل هجمات جوية على اليمن ثلاث مرات خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، استهدفت موانئ وبنى تحتية للطاقة في صنعاء والحديدة.

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