عملية طعن في هرتسليا: إصابة امرأة بجراح حرجة وإصابة المنفذ بإطلاق نار

إصابة حرجة لمسنّة طعنا في هرتسليا، وإطلاق نار على الشاب منفذ عملية الطعن، ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة.

أُصيبت مسنّة بجراح حرجة، طعنا في مدينة هرتسليا، اليوم الجمعة، فيما أُصيب منفذ عملية الطعن المشتبه، بجراح خطيرة.

وذكر طاقم طبيّ في بيان، أنه "يقدم الإسعافات الطبية الأولية، في مكان الحدث غير العادي، الذي وقع في شارع في هرتسليا".

فيديو يوثّق اللحظات الأولى وإطلاق النار على منفذ عملية الطعن في #هرتسليا.



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وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن الطعن في هرتسليا، عملية، مشيرة إلى أن المنفذ أُصيب برصاص عناصر أمن.

ولفت طاقم آخر إلى أنه "جرى تحييد" المنفذ، فيما أظهر مقطع مصوّر التُقط من المكان، إطلاق عدة طلقات نارية صوب شخص في المكان.

وبعد ذلك، قال طاقم طبيّ إن المنفذ، أُصيب بجراح خطيرة.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى موقع تنفيذ العملية، "تلقينا بلاغا عن إصابة امرأة بطعن بالسكين، وسرعان ما وصلنا إلى مكان الحدث، ورأينا المرأة ملقاة على الأرض، فاقدة للوعي، وتعاني من جرح طعنة في جسدها، وقدمنا ​​لها العلاج الطبي الأوليّ الذي شمل إيقاف النزيف، أثناء نقلها إلى المستشفى، وهي بحالة حرجة".